De la jucatul in Liga I, la jucatul la nunti! Jucatorul roman care a dat fotbalul pe muzica populara: acum canta la nuntile fostilor colegi

A lasat fotbalul ca sa cante la nunti si acum castiga intr-o noapte cat lua intr-un an ca jucator! Este povestea unui fotbalist care a trecut pe la Universitatea Craiova si Pandurii.

Un fost fotbalist roman, trecut pe la Universitatea Craiova si Pandurii, a dat sportul pe muzica populara. Cosmin Birlan are 23 de ani, iar la 21 a decis sa renunte la fotbal si sa o ia pe drumul artelor.

Birlan a facut parte din lotul Pandurilor in cea mai buna perioada din istoria clubului, cand formatia se batea in varful Ligii I si juca in cupele europene. Pe atunci, el canta la antrenamente. Acum, canta la nunti si festivaluri de folclor. El a vorbit pentru Ziarul de Craiova.



"Cantam la antrenamente, prin curte sau in baie. De multe ori colegii ma rugau sa le cant la petrecerile din deplasari, dar totul a inceput abia dupa ce am renuntat la fotbal. Am mers la o nunta la tara unde a venit sa cante un cunoscut saxofonist din Timisoara, Petrica Nicoara. Un vecin care ma auzise cum cant m-a prezentat si asa a inceput totul. Apoi m-a chemat cu el la diferite evenimente", a spus Cosmin Birlan pentru Ziarul de Craiova.

Cosmin Birlan a absolvit Scoala de Arte din Drobeta Turnu Severin si acum urca pe scena cu multe nume cunoscute ale muzicii populare.

"Am cantat la nunta lui Valerica Gaman, fostul fundas al Craiovei, apoi la Pintilii, de la Steaua. Acum imi este draga muzica la fel de mult pe cat imi era odata fotbalul. Nu regret ca am renuntat si incerc sa ma afirm ca solist de muzica", a mai spus el pentru Ziarul de Craiova.