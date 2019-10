S-au inteles! Solskjaer aduce BOMBARDIER la Man.United dupa cel mai slab debut de sezon din ultimii 30 de ani

Manchester United are mare nevoie de un golgheter.

Dupa ce i-a trimis pe Alexis Sanchez si Romelu Lukaku la Inter, Manchester United nu a mai transferat un atacant in vara si a decis sa se bazeze pe tinerii crescuti in club. Acestia nu au dat randamentul asteptat, iar echipa ocupa locul 12, cu 9 puncte in 8 meciuri. Cu 130 de milioane de euro cheltuiti in vara pe fundasii Harry Maguire si Aaron Wan Bissaka, Man United are una din cele mai bune aparari din Premier League in acest sezon, 8 goluri incasate in 8 meciuri, a patra aparare dupa cea a liderului Liverpool (6 goluri primite), a surprizei Leicester (7 goluri primite) si nou-promovata Sheffield (7 goluri primite).



Manchester United s-a inteles cu Mario Mandrukic!

Fara gol marcat in ultimele doua meciuri si cu putine suturi pe poarta, Man. United are cel mai slab atac in primele 8 meciuri din ultimii 12 ani - doar 9 goluri reusite pana acum de Rashford, Martial, Daniel James sau Pogba. Echipa lui Solskjaer a suferit mai ales ca francezul Martial s-a accidentat in etapa a doua cu Wolves si n-a mai jucat de atunci. United cauta acum un atacant care sa acopere postul cel putin temporar, pana vara viitoare. Solskjaer a anuntat ca nu a mai transferat un atacant in vara pentru ca nu a gasit o solutie care sa-l multumeasca. "Nu trebuie sa fii inginer aerospatial ca sa-ti dai seama ca aveam nevoie de un atacant dupa plecarile lui Lukaku si Sanchez. Cautam creativitate si goluri", a spus recent antrenorul norvegian, cel care risca sa fie demis daca pierde la scor derby-ul cu Liverpool din etapa urmatoare.

Potrivit TuttoSport, Manchester United s-a inteles cu croatul Mario Mandzukic de la Juventus, jucator care nu intra in planurile lui Maurizio Sarri. Mandrukici, 33 de ani, a fost aproape de United si in vara, cand a fost propus la pachet cu Dybala intr-un schimb cu Lukaku. Cele doua cluburi nu s-au inteles, iar acum United are nevoie de goluri, in timp ce finalistul Cupei Mondiale are nevoie de jocuri.

"Fonduri pentru transferuri au fost in vara, insa nu am gasit ce cautam, asa ca am preferat sa asteptam pana in perioada urmatoare", a motivat Solskjaer decizia de a nu transfera un atacant in vara. Daniel James, mijlocasul ofensiv transferat de la Swansea cu 17 milioane de euro, a reusit 3 goluri in primele 4 meciuri pentru United, insa forma sa a scazut in acelasi ritm cu cel al echipei.

30 e goluri in 117 meciuri pentru Juventus a reusit Mandukici din 2015.