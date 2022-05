S-a finalizat! Jucătorul cumpărat de FC Barcelona cu 120 de milioane de euro a fost vândut în Premier League

Brazilianul nu a reuşit să se impună însă pe Camp Nou, iar Barca l-a împrumutat în sezonul 2019-2020 la Bayern Munchen, cu speranţa că îşi va recupera ulterior o parte din suma investită, însă campioana Germaniei a decis să nu-l păstreze pe Coutinho după expirarea împrumutului.

La începutul acestui an, Philippe Coutinho a fost cedat tot sub formă de împrumut la Aston Villa, însă spaniolii au luat în sarcina lor 65% din salariul brazilianului.

Jurnalistul Fabrizio Romano a anunțat că s-a ajuns la o înțelegere între cele două cluburi, iar brazilianul va deveni jucătorul formației antrenată de Aston Villa. Englezii ar urma să plătească 20 de milioane de euro pentru fotbalist.

Total agreement reached between Barcelona & Aston Villa for Philippe Coutinho. The deal is now completed and set to be announced: Coutinho will become Aston Villa player on a permanent deal. ???????????? #FCB

Steven Gerrard was key for Philippe to continue with Aston Villa. pic.twitter.com/c8WdKfJfrm