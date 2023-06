Rio Ferdinand rupe tăcerea despre plecarea lui Cristiano Ronaldo în Arabia Saudită

Rio Ferdinand, legenda lui Manchester United, îi ia apărarea lui Cristiano Ronaldo în fața celor care critică decizia portughezului de a juca în Arabia Saudită.

Iată ce a declarat fostul internațional englez, pe social media:

„Când Rooney, Beckham, Lampard și Gerrard au mers în America, ei au spus că e o modalitate bună prin care să facă bani. Când Cristiano s-a decis să facă asta, a fost criticat pentru că a ales Arabia Saudită. Presa care-l comentează nu merită nici pic de respect”, a afirmat Rio Ferdinand.

❗️

RIO FERDINAND:

"When Rooney, Beckham, Lampard and Gerrard went to America, they said it was a great way to make a lot of money, but when Cristiano Ronaldo decided to do it, it became a shame and a disaster because he went to Saudi Arabia. This media is shameful." pic.twitter.com/NCkbzGAgQS