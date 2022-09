Tottenham Hotspur a spulberat-o pe Leicester City cu scorul de 6-2, sâmbătă, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 8-a a campionatului de fotbal al Angliei.

Sud-coreeanul Son Heung-min, introdus în minutul 59, a punctat de trei ori în doar 13 minute, primele două reușite venind după execuții senzaționale.

El a devenit astfel primul jucător din istoria lui Tottenham care înscrie un hat-trick în Premier League din postura de rezervă.

2015 - Son Heung-min is the first Tottenham player to score a Premier League hat-trick as a substitute, and the first overall in the competition since Steven Naismith against Chelsea in September 2015. Impact. pic.twitter.com/1jV9ejt3eA