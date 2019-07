Jucatorul pe care Real a platit 50 de milioane de euro, la un pas sa lesine la conferinta de prezentare! I s-a facut rau si a iesit din sala | VIDEO

Jucatorul pentru care Real Madrid a platit 50 de milioane de euro a parasit sala de conferinte dupa aproape o ora. Militao a ametit brusc, si-a cerut scuze si a iesit din sala.

Jurnalistii prezenti la conferinta de prezentare au pus acest moment pe seama emotiilor. Real Madrid nu vrea sa riste absolut nimic, astfel ca Militao va fi consultat de medici pentru a se stabili cu exactitate motivul pentru care tanarul fotbalist in varsta de 21 de ani s-a simtit atat de rau.

Militao a venit de la Porto in schimbul a 50 de milioane de euro si a semnat un contract valabil pe 6 ani.

Video | Militão started feeling dizzy and had to end the press conference. pic.twitter.com/RZrIbxVNYo