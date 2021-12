Reacție virală a lui Klopp după ce panoul din spatele lui a căzut în timp ce se afla în direct! Ce a zis antrenorul 

„Cormoranii” au câștigat datorită golului înscris de Divock Origi în al patrulea minut de prelungiri și au urcat pe poziția a doua în clasament, după ce Chelsea a pierdut cu West Ham.

La finalul partidei, atenția a fost pe Jurgen Klopp, care a avut parte de un moment ce a devenit cu ușurință viral pe rețelele de socializare. În timp ce se afla la flash interviu, panoul din spatele său a fost doborât din cauza vântului care bătea puternic.

Antrenorul care se concentra pe răspunsul pe care urma să îl ofere a început să râdă și a spus pe transmisie: „Ăsta am fost eu! Nu a fost vântul...Nu!” Klopp și-a continuat apoi interviul.

It was a windy one at Molineux today as Jurgen Klopp found out... ????????️pic.twitter.com/sXqcPpTyJu