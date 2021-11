Reacția genială a lui Rudi Garcia despre posibila venire la Manchester United

United traversează o perioadă complicată în acest sezon. Cu Solskjaer pe bancă, „diavolii” au strâns doar 17 puncte după 12 etape și ocupă locul șapte în clasament.

După înfrângerea suferită în această etapă în fața celor de la Watford, scor 4-1, oficialii clubului au luat decizia de a se despărți de antrenorul norvegian.

După speculațiile legate de negocieri cu Zinedine Zidane și Mauricio Pochettino, în presa internațională a apărut vehiculat un nou nume, Rudi Garcia.

Prezent la meciul Manchester City din postura de comentator, tehnicianul a comentat zvonurile despre acest subiect.

"Am fost anunțat la Manchester. Iată-mă. Sunt aici. Am venit să comentez. Totul e simplu, nu obișnuiesc să comentez speculațiile, deci nu am nimic de spus pe acest subiect. Este un club important european, dar nu confirm, nici nu infirm rumorile", a declarat Garcia.

În vârstă de 57 de ani, tehnicianul francez a antrenat de-a lungul timpul formații precum Liile, AS Roma, Olympique Marseiile și Olympique Lyon.