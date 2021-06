Real Madrid s-a decis: cine e favorit sa il inlocuiasca pe Varane! Costa 80 de milioane de euro

Francezul intra in ultimul an de contract si nu doreste sa semneze prelungirea

Dupa plecarea lui Sergio Ramos, urmatorul blanco care poate sa plece este partenerul său din centrul defensivei de pana acum, Raphael Varane. Madrilenii nu isi mai doresc inca o telenovela, asfel ca, daca nu semneaza oferta de prelungire rapid, va fi pus pe lista de transferuri.

Francezul este unul dintre jucatorii care au inca o cota de piata ridicata, si Real spera sa obtina cel putin 60 de milioane de euro pentru transferul acestuia.

Alaba, Militao si Nacho sunt centralii care vor juca sigur pe Bernabeu si in sezonul viitor. Daca Varane pleaca, Realul are doua optiuni: ori sa nu ia pe nimeni si sa il pastreze pe Vallejo, care s-a reintors din imprumutul de la Granada, sau sa intre pe piata de transferuri.

Principala tinta este Kounde de la Sevilla, care are contract pana in 2024, cu o clauza de reziliere de 80 de milioane de euro. Clubul din Andaluzia a refuzat deja vara trecuta 55 de milioane de la Manchester City, asa ca negocierea unei sume mai mici decat clauza pare imposibila.

O varianta ar mai fi si Pau Torres de la Villarreal, daca situatia economica de la Real nu va permite investitii uriase in transferuri in aceasta vara.