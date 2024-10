Oficialii de pe Old Trafford au plătit 70 de milioane de euro pentru cei doi jucători, pentru Noussair Mazraoui fiind achitate 20 de milioane de euro.

În ciuda rezultatelor sub așteptări ale "diavolilor roșii", marocanul a fost folosit în toate cele șapte partide din Premier League, evoluțiile sale fiind apreciate.

Noussair Mazraoui, indisponibil pentru două luni

Fotbalistul de 26 de ani a suferit o intervenție chirurgicală minoră la inimă, din cauza unor probleme cardiace cauzate de aritmie.

"Este o problemă relativ comună și se așteaptă ca Noussair să revină alături de echipă peste aproximativ opt săptămâni", se arată în comunicatul emis de club.

În urmă cu câteva săptămâni, apărătorul a explicat motivul pentru care a ales să plece din Bundesliga la Manchester United.

"Dacă faci o comparație între cele două echipe, nu poți spune că una este mai mare decât cealaltă. Poate doar la nivel european, United este peste Bayern, iar acesta ar fi un motiv.

Celălalt este că am simțit că, după două sezoane la Munchen, trebuie ș vreau să fac o schimbare. Am simțit că mi-ar fi mai bine în altă parte. De aceea am ales să schimb clubul, dar cred că nu trebuie să motivez o asemenea decizie", a povestit jucătorul.