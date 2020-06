Povestea tragica a lui Justin Fashanu, primul fotbalist profesionist care a admis ca este homosexual

Numele lui Justin Fashanu este unul extrem de important pentru fotbal.

Cosmin Craciun



Fotbalistul nascut in Londra a fost un adevarat deschizator de drumuri din foarte multe puncte de vedere si a avut o cariera impresionanta prin prisma multiplelor zone in care a evoluat.

Fashanu a debutat la Norwich City in 1978, club pentru care a evoluat si la juniori, si a ramas pe Carrow Road pana in 1981. A fost un fotbalist foarte apreciat de fani, mai ales ca in 1980 reusea sa marcheze golul sezonului, chiar in fata lui Liverpool.

Fashanu a marcat de 40 de ori in 103 meciuri jucate la Norwich si a fost si convocat la echipa nationala de tineret a Angliei. In 1981, Notthingam Forest il transfera in schimbul unui milion de lire sterline, transformandu-l pe Fashanu in primul fotbalist de culoare transferat pentru o astfel de suma.

Dupa ce a ajuns la Forest, Fashanu a trebuit sa infrunte adversitatea managerului Brain Clough, care era deranjat de zvonurile cu privire la orientarea sexuala a atacantului. Despre Fashanu se scria ca a fost surprins in cluburi pentru gay, iar ulterior Clough avea sa afle ca fotbalistul este homosexual. Erau vremuri mult mai putin tolerante, iar decizia managerului de a-l obliga pe Fashanu sa se antreneze separat de restul echipei nu era una care sa surprinda. Dar era una care i-a afectat in mod dramatic viata tanarului englez. In varsta de doar 21 de ani, Fashanu isi vedea randamentul profund afectat de lipsa unei pregatiri serioase, iar traseul sau avea sa devina unul lipsit de constanta. In 1982, Fashanu era imprumutat la Southampton unde reusea sa joace putin, iar apoi Forest il vindea la Notts County. Au urmat experiente la foarte multe cluburi din Anglia, printre care Manchester City, West Ham United sau Brighton & Hove Albion.

Chiar daca a avut de infruntat multe piedici in cariera sa, Fashanu a fost un deschizator de drumuri atat pentru comunitatea de culoare din UK, cat si pentru cea gay. Fiind un superstar prin prisma sumei de transfer platite de Forest pentru serviciile sale, varful englez a socat pe toata lumea in 1990, atunci cand a decis sa acorde un interviu pentru The Sun in care declara in mod deschis ca este homosexual.

Povestea din spatele acelui interviu este absolut remarcabila. Fashanu avea sa relateze, printre altele, experienta pe care a avut-o cu un politician conservator din UK, iar sotia acestuia citea stirea in camera de asteptare de la stomatolog si constata cu stupoare ca este vorba despre sotul ei. Scandalul a fost imens si dezvaluirile lui Fashanu au afectat profund discutiile din spatiul public britanic. Homofobia era un factor cultural dominant pe atunci si inca nu exista un nivel de toleranta suficient de ridicat pentru ca oamenii cu o alta orientare sexuala sa se poata bucura de o viata linistita.

Dupa interviul din The Sun, publicatie care a incercat sa transforme declaratiile lui intr-o sursa de scandal politic, Fashanu a devenit un simbol pentru minoritatile din fotbal. Numai ca, in 1998, Fashanu era acuzat de viol in Maryland, stat american care interzicea actele homosexuale. Acuzele veneau din partea unui tanar de 17 ani, iar politia pornea imediat o ancheta impotriva lui Fashanu. Speriat, acesta a plecat in Anglia imediat si s-a spanzurat.

Pe biletul de adio, fostul fotbalist scria ca nu este deloc vinovat si ca relatia dintre el si tanarul acuzator a fost una consensuala. De asemenea, fostul atacant sustinea ca a plecat din SUA de teama faptului ca este deja considerat vinovat din cauza orientarii sale sexuale si ca nu voia sa mai fie o sursa de rusine pentru familie si prieteni. De altfel, John, fratele sau, a recunoscut de curand ca a incercat sa il mituiasca pe Justin sa nu isi faca publica orientarea sexuala, ceea ce dovedeste presiunea existenta in acele vremuri pe sportivii de acest fel.

Dupa ce a murit, Fashanu a devenit un adevarat simbol pentru comunitatea gay, iar in 2017 cei de la Netflix au lansat un film in memoria sa: Forbidden Games: The Justin Fashanu Story. Motivul pentru care englezul cu origini nigeriene este atat de apreciat consta in faptul ca foarte putini fotbalisti au avut curajul de a-si face publica orientarea homosexuala de-a lungul anilor, cu atat mai putin pe vremea cand toleranta era la un nivel mult mai scazut decat in prezent. Printre fotbalistii care au admis ca sunt gay se numara neamtul Thomas Hitzlsperger, suedezul Glen Anton Hysen dar si Marcus Urban, fostul international de tienret al Germaniei de Est.