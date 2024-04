Povestea de film dintre Jamie Vardy și Leicester ajunge la final, deși părțile vor să continue împreună! Ce se întâmplă și unde ajunge atacantul  

Ajuns la 37 de ani, Jamie Vardy este cel mai important nume din istoria lui Leicester, o legendă în activitate pentru fani. A marcat și în acest sezon, în care speră să readucă echipa în Premier League, 16 goluri în liga secundă, în 33 de meciuri, iar în total, cu tot cu reușitele din cupele interne, are 18 goluri.

Vardy a avut un parcurs uluitor în fotbalul britanic, o poveste de succes care va fi ecranizată într-un film biografic. Cariera de fotbalist a lui Vardy e una cu totul atipică, el făcând saltul în Premier League de la o echipă de liga a cincea la acea vreme, Fleetwood Town, Leicester plătind pentru el, în vara lui 2012, o sumă record, de aproximativ un milion de lire sterline.

Leicester, obligată să renunțe la Jamie Vardy

Peste numai patru ani, în 2016, Jamie Vardy a fost principala armă ofensivă cu care ”vulpile” din Leicester au șocat lumea fotbalului, câștigând titlul de campioană în cel mai competitiv campionat al planetei, Premier League.

Leicester are șanse foarte mari să revină în Premier League în vară, din liga secundă din Anglia, fiind chiar pe locul 1 după 44 de meciuri, cu 94 de puncte, cu patru puncte peste locul 2, Leeds, când mai sunt două etape din acest sezon.

Regulamentul privind sistemul de Fair Play Financiar e luat foarte în serios în Anglia. După Everton, alt club riscă să încaseze o depunctare. Un club aflat sub lupă este Leicester. Cotidianul The Sun a scris că echipa are șanse mari să fie depunctată, dar pedeapsa ar urma să intre în vigoare sezonul viitor.

Leicester e lider în liga a doua din Anglia, dar are probleme cu Fair Play-ul Financiar

"Vulpile" au condus clasamentul aproape tot sezonul, iar acum sunt aproape de o revenire în Premier League. Cu toate acestea, clubul ar putea începe stagiunea următoare pe minus de puncte.

Conform presei din Anglia, Leicester ar fi încălcat în două rânduri regulamentul de Fair Play Financiar. Ultimele date arată că ”vulpile” au avut pierderi de peste 105 milioane lire sterline în ultimele trei sezoane.

Astfel, clubul este nevoit să renunțe la jucătorii cu contracte mari, iar unul dintre ei este Jamie Vardy. Contractul atacantului expiră în vară, iar Leicester este nevoită să nu îi mai ofere un nou acord cu actualul salariu pe care îl dă atacantului. Presa din Anglia notează că nu doar Vardy este în această situație, fiind ”forțat” să plece dacă nu acceptă un salariu mult mai mic din partea clubului, dacă vrea cu adevărat să rămână la Leicester.

Jamie Vardy are un contract prea mare pentru Leicester

Conducerea se mai gândește să renunțe și la Ndidi, Iheanacho, Albrighton și Praet, ale căror acorduri sunt tot mari, cu remunerații consistente.

Un lucru e cert, Vardy nu duce lipsă de oferte și poate ajunge în MLS, unde este dorit de mai multe formații. El nu vrea să se retragă, considerând că mai poate juca în ciuda vârstei.

”Vârsta este doar un număr. Ești la fel de tânăr pe cât te simți. Am grijă de mine, mă mențin în formă și voi continua cât de mult voi outea. Fotbalul este foarte solicitant, încerc să am grijă de mine, îmi revin bine și fac mai multe lucruri când sunt acasă.

Atât timp cât voi face asta, voi fi proaspăt. Nu mă uit înapoi, privesc înainte”, a spus Vardy.

În 12 ani pentru Leicester, Vardy a adunat 462 de meciuri, 188 de goluri și 68 de pase decisive. A cucerit și trei trofee, Premier League (2016), FA Cup (2021) și Supercupa Angliei (2022). În 2016 a fost desemnat fotbalistul englez al anului, an în care a cucerit și titlul de cel mai bun jucător din Premier League.

În 2020, Vardy a fost cel mai bun marcator din prima ligă engleză, cu 23 de goluri.