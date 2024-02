Tottenham a condus de două ori grație dublei lui Richarlison din prima repriză, însă Everton a revenit în ambele ocazii, după faze fixe. Harrison a înscris în primul act, iar Branthwaite a stabilit scorul final în minutul 90+4, după o fază la care Romero a respins pe spate, iar Vicario a rămas pe linia porții și nu a putut interveni la lovitura de cap expediată de fundașul lui Everton.

Pentru Tottenham a fost al optulea gol încasat în minutele de prelungiri în acest sezon - record all-time în Premier League pentru formația londoneză, scrie Opta.

Ange Postecoglou, antrenorul lui Spurs, care a mizat pe Radu Drăgușin în ultimele 10 minute ale meciului, nu și-a putut ascunde dezamăgirea la interviul de după meci. Tehnicianul australian nu și-a ridicat privirea din pământ în discuția cu reporterul de la TNT Sports și a acuzat ratările lui Spurs din repriza secundă.

"Sunt destul de dezamăgit, mai ales că am primit un gol atât de târziu. Am avut șanse de a închide meciul în repriza secundă, dar nu am profitat de ele. Ei au aruncat multe mingi în careu. Acesta a fost singurul pericol pe care l-au pus la poarta noastră - multe mingi trimise în careu.

Pickford a avut două-trei parade bune. Am marcat două goluri, însă nu am reușit să îl înscriem și pe al treilea", a spus Ange Postecoglou.

8 - Tottenham have now conceded eight goals in the 90th minute this season, their most in a single Premier League campaign and the most of any side in the division this term. Mate. pic.twitter.com/RYD9URM3jG