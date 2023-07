Pochettino blochează transferul unui jucător de la Chelsea: „E al nostru și va continua cu noi”

Ultima dată antrenor la Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino a semnat cu gruparea de pe „Stamford Bridge” un contract valabil până la finalul sezonului 2024/25.

Argentinianul a făcut deja primele mutări importante la echipă. Christopher Nkunku (60 milioane), Nicolas Jackson (37 milioane), Angelo (15 milioane) și Diego Moreira (gratis).

Mauricio Pochettino l-a adus la echipă și pe Levi Colwill, puștiul de la reprezentativa under-21 care e cotat la 35 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, precum Transfermarkt.

Antrenorul a remarcat și că Levi Colwill nu e de vânzare și că va rămâne la Chelsea. Tehnicianul a specificat că fundașul central poate deveni unul dintre cei mai buni de pe postul său.

„Nu avem nevoie de un comunicat. Colwill e jucătorul nostru și va continua să joace pentru noi. Sunt foarte fericit pentru Levi, poate deveni unul dintre cei mai buni fundași centrali din Anglia”, a spus Pochettino, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

