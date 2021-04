Pep Guardiola iese la atac si loveste in FIFA si UEFA! "Imi omoara jucatorii, s-a intrecut masura!" Ce-l nemultumeste pe managerul lui City

Unul dintre cei mai buni manageri ai lumii, Pep Guardiola, nu e de acord cu sistemul impus de forurile continentale in acest sezon.

Pep Guardiola este foarte furios pe cei de la FIFA si de la UEFA, care au organizat meciurile cluburilor si al echipelor nationale pe plan international in acest an. Perioada foarte aglomerata ii da batai de cap tehnicianului catalan, care nu mai suporta frecventa ridicata a meciurilor si faptul ca jucatorii sai nu au timp de pauze pentru a se putea recupera asa cum trebuie.

Chiar daca Mancheste City este pe val in acest sezon, atat pe plan intern cat si pe plan extern, Pep nu este fericit pentru ca este nevoit sa tot schimbe primul 11 al echipei ceea ce pe termen lung nu va duce la un randament bun al echipei sale.

"UEFA si FIFA imi omoara jucatorii si e deja prea mult, s-a intrecut masura! Nu am avut niciun mijloc de saptamana liber de cand am inceput sezonul. Jucatorii mei sunt fiinte umane, nu masinarii. Eu din acest motiv si schimb mult jucatorii, pentru ca nu este posibil sa joci in fiecare zi. Niciun jucator nu poate sa joace atat de mult si sa fie pregatit mental la fiecare meci. Deci, eu ii rotesc. Am o incredere oarba in jucatorii mei. Pentru a castiga toate competitiile fara spectatori anul acesta, cand sezonul a inceput mai tarziu si se termina mai devreme, nu putem fi unde suntem fara alternare.

Unii dintre jucatorii mei vor sa joace in fiecare zi, dar asta nu e posibil pentru ca ii consum fara rost, iar cand am nevoie mai mare de ei nu sunt proaspeti. Cativa dintre ei joaca trei meciuri intregi. 90 de minute, 90 de minute, 90 de minute si timpul petrecut pe drum. Toti pot juca la nesfarsit pentru ca au o mentalitate incredibila, dar nu poti continua la nesfarsit asa", a declarat Pep Guardiola dupa meciul castiga impotriva celor de la Leicester in Premier League.