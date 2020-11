Pep Guardiola isi ameninta jucatorii dupa ce echipa a ajuns pe locul zece! Ce a declarat antrenorul "Daca ei cred acest lucru, fac o mare greseala!"

Manchester City a avut un inceput slab de sezon si se afla in acest moment pe pozitia a 10-a in Premier League.

Echipa lui Guardiola a pierdut un duel important contra candidatei la titlu, Tottenham, cu scorul de 2-0, iar acest lucru l-a nemultumit teribil pe antrenorul spaniol, care a facut o serie de schimbari la echipa pentru meciul cu Burnley. City si-a demolat adversarul, dar Guardiola a transmis ca nu va tolera lipsa de atitudine si de implicare la echipa.

El a tinut sa mentioneze ca toti fotbalistii din lot vor avea sanse egale de a evolua, indiferent ca unii dintre ei au sau nu statutul de "vedeta".

"Vad performanta lor din teren si nivelul. Baietii care ajuta echipa, care ma ajuta pe mine, vor avea mai multe sanse sa joace. Ceilalti trebuie sa astepte ocazia. Asa functioneaza lucrurile aici. Ce s-a intamplat acum o saptamana s-a terminat deja, a trecut.

Am vazut care sunt jucatorii care se simt bine si sunt mult mai focusati. Daca unii jucatori cred ca sunt lasati pe banca pentru a fi odihniti, fac o mare greseala. Am pus in fiecare meci fotbalistii care sunt in ritm si ajuta echipa.

Jucatorii care cred ca daca au avut un trecut aici merita sa fie in continuare la echipa, fac o mare greseala. Un tanar ca Phil Foden merita la fel de multe oportunitati ca si un veteran ca Fernandinho. Nu ma intereseaza ce au facut ei in trecut. Trebuie sa arate pe teren ce fotbalisti sunt, eu urmaresc doar in prezent si viitor", a declarat Pep Guardiola, citat de SkySports.

Manchester City este calificata in optimile de finala ale Champions League, iar pentru echipa lui Guardiola vor urma meciuri relativ usoare, contra celor de la Porto, Fulham si Marseille. Un duel tare va fi pe 12 decembrie, atunci cand "cetatenii" vor da piept cu rivala din oras, United.