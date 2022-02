Pep Guardiola dezvăluie numele jucătorului pe care l-a ofertat de patru ori! Nici 150 de milioane de euro n-au fost suficiente

Antrenorul catalan a recunoscut că Manchester City a făcut nu mai puțin de patru oferte pentru atacantul lui Tottenham, Harry Kane, însă niciuna dintre acestea nu a fost acceptată de formația londoneză.

Pep Guardiola nu l-a putut aduce la Manchester City pe Harry Kane

În luna august a anului trecut, The Guardian anunța că Manchester City este dispusă să ofere chiar 150 de milioane de euro pentru a-l transfera pe Harry Kane, însă Tottenham a refuzat toate propunerile venite pe numele golgheterului englez. La acel moment, Manchester City căuta un înlocuitor pentru Sergio Aguero, care își încheiase contractul și ajunsese la un acord cu Barcelona pentru transfer.

"Acum se poate spune că Harry Kane nu a mai venit și totul decurge bine, dar la acel moment nu știam ce va fi. Am încercat să-l transferăm, dar Tottenham a fost foarte clară și ne-a transmis că mutarea nu se va realiza. Când încerci de două, trei, patru ori, e gata! Ne-am uitat la lot și nu eram siguri, apoi am am pierdut cu Spurs și împotriva lui Leicester în Supercupa Angliei.

Nu am fost niciodată dezamăgit de transferurile pe care clubul nu a reușit să le facă. Nu am intrat niciodată într-un conflict. Când negociem pentru un jucător și nu se poate ajunge la un acord, discutăm la nivel intern", a spus Guardiola, chiar înaintea meciului Manchester City - Tottenham, de astăzi.

Harry Kane (28 de ani), cotat la 100 de milioane de euro de către site-ul de specialitate Transfermarkt.com, a câștigat de trei ori titlul de golgheter în Premier League, competiție în care a marcat deja 236 de goluri în 369 de apariții.

În acest sezon, internaționalul englez a marcat 15 goluri pentru Tottenham.