De la sfârșitul lui octombrie, Manchester City a decăzut enorm. Problemele medicale de la echipa de pe ”Etihad” și-au spus cuvântul, iar formația dirijată de Pep Guardiola a înregistat nouă înfrângeri în ultimele 12 partide.



Pep Guardiola a găsit soluția după ce Manchester City a înregistrat nouă eșecuri în ultimele 12 meciuri



După meciul cu Aston Villa, Pep Guardiola a susținut faptul că singura soluție prin care City poate trece de pasa proastă e ca jucătorii accidentați să se recupereze. Antrenorul a mai indicat și că are încredere în elevii săi și că trebuie să găsească neapărat o cale prin care City să revină la forma ei.



”Am făcut o primă repriză foarte bună, iar în a doua repriză am căzut, nu am fost buni. Îi felicit pe cei de la Aston Villa pentru victorie. Victoriile pot veni sau nu pot veni. Depinde de noi. Soluția este să refacem jucătorii accidentați. Avem doar un fundaș central în formă, asta este dificil. Există mai multe motive pentru care nu înregistrăm victorii.



Primim goluri pe care nu le-am primit în trecut. Nu înscriem golurile pe care în trecut le marcam. În fotbal nu este doar un motiv. Există o mulțime de factori. Aston Villa este o echipă care se descurcă bine în Liga Campionilor, și în Premier League. Este o deplasare grea. În sezonul trecut am câștigat Premier League, dar când am venit aici am pierdut.



Trebuie să gândim pozitiv și eu am mare încredere în jucători. Unii dintre ei au o dorință incredibilă. Trebuie să găsim o cale, pas cu pas, mai devreme sau mai târziu”, a spus Pep Guardiola, potrivit BBC.



Manchester City se află pe locul 6 cu 27 de puncte obținute după 17 etape desfășurate în Premier League. Opt victorii, trei remize și șase înfrângeri a bifat până acum trupa lui Guardiola.