Pe Roberto Firmino îl așteaptă un transfer spectaculos, după ce l-a anunțat pe Klopp că pleacă de la Liverpool!

Brazilianul l-a anunțat deja pe Jurgen Klopp că vrea să plece de la Liverpool când înțelegerea cu clubul de pe Anfield va ajunge la final. S-a zvonit că Firmino ar avea oferte din zona Golfului, dar cu toate acestea ar putea prinde un transfer spectaculos în Italia.

Granzii din Serie A se luptă pentru semnătura atacantului care a scris istorie la echipa lui Klopp. Rivalele din Milano, AC Milan și Inter, dar și Juventus, vor să-l transfere pe Firmino, scrie Football Italia. Mutarea ar fi tentantă pentru italieni, având în vedere că sud-americanul poate fi transferat gratis!

???? AC Milan, Inter and Juventus are all in the hunt to sign Roberto Firmino after it was confirmed that he would not extend his contract at Liverpool.

(Source: Football Italia) pic.twitter.com/LRL38M9TGc