Paulo Dybala, aproape de transferul în Premier League! Clubul care e gata să activeze clauza

În momentul transferului la Roma, după șapte ani la Juventus, lui Dybala i-au fost stabilite două clauze de reziliere modice: 20 de milioane de euro pentru cluburile italiene și 12 milioane pentru cele din afara țării.

De serviciile campionului mondial cu Argentina este interesată Newcastle. Gruparea din Premier League ar fi hotărâtă să activeze clauza de reziliere în valoare de 12 milioane de euro, anunță jurnaliștii de la Corriere della Serra, citați de The Sun.

Sursa citată anunță că Newcastle este obligată să se grăbească, având în vedere că acea clauză de reziliere a lui Dybala expiră pe 15 ianuarie. Mai mult, gruparea de pe St James' Park ar fi obligată să vândă înainte să cumpere pentru a respecta fairplay-ul financiar, iar pe lista plecărilor s-ar afla Bruno Guimaraes și Sven Botman.

Britanicii amintesc că Dybala a fost aproape de un transfer în Premier League încă din 2019, când Tottenham era interesată de serviciile sale. Totuși, mutarea sa de la Juventus a picat în ultimul moment.

În acest sezon, Paulo Dybala a jucat în 18 meciuri la AS Roma, a marcat 6 goluri și a oferit 6 pase decisive.

