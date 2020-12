Patron de toti banii! Un bogatas de 22 de ani si-a cumparat echipa de fotbal! Averea IMPRESIONANTA a tanarului 

Un club de traditie din Anglia va avea un patron de doar 22 de ani.

Tanarul are o avere de aproape 2 miliarde de euro, iar tatal sau a fost sef la Marseille timp de 13 ani, asa ca are in sange iubirea pentru fotbal.

Kyril Louis-Dreyfus, baiatul fostului sef de la Marseille, va deveni cel mai tanar patron din fotbal.

El va investi in clubul Sunderland, aflat in a treia liga din Anglia.

Clubul are in palmares 6 titluri de campioana in prima divizie, primul cucerit in 1891/92, iar ultimul in sezonului 1935/36. De asemenea, cei de la Sunderland au mai cucerit si doua Cupe FA, in sezoanele 1936/37 si 1972/73.