Paradoxul Bielsa: amendat pentru spionaj si premiat pentru fair play, in acelasi an! Povestea fantastica a NEBUNULUI care trezeste un gigant al Angliei

Putine echipe se pot lauda cu suporteri atat de pasionali precum cei ai lui Leeds United. Atasamentul comunitatii locale fata de echipa de pe Elland Road a fost, de altfel, principalul argument pentru care celebrul antrenor Marcelo Bielsa a ales sa semneze cu clubul britanic in 2018.

Cosmin Craciun

Controversatul argentinian venea pentru prima oara sa antreneze in Anglia si era vazut de catre fani drept o garantie a succesului echipei in tentativa ei de a reveni in Premier League. Chiar daca lucrurile au mers destul de bine pentru The Whites in prima parte a sezonului 2018-2019, Bielsa reusea sa iste un scandal urias, cum nu se mai vazuse in fotbalul britanic. Cazul Spygate avea sa faca inconjurul presei sportive si sa ridice mari semne de intrebare cu privire la moralitatea antrenorului argentinian.

Adept al unui mod de lucru bazat pe efort, atentie la detalii si foarte mult timp dedicat antrenamentului, Bielsa a parut intotdeauna un tip preocupat mai mult de modul in care echipele lui trateaza fotbalul decat de performante si rezultate. Argentinianul a pus mereu pret pe spectacolul oferit fanilor cluburilor pe care le-a antrenat, desi a dorit sa aiba si rezultate multumitoare. Nici la Leeds n-a schimbat nimic din viziunea sa asupra jocului si a propus un fotbal ofensiv, placut ochiului, bazat pe un efort continuu al jucatorilor si pe antrenamente foarte dificile. De altfel, foarte multi dintre fotbalistii sai s-au confruntat cu accidentari cauzate de epuizarea fizica, dar adevaratul soc pentru oamenii din fotbal a fost atunci cand s-a descoperit ca muncitorul Bielsa apela si la metode nu tocmai ortodoxe de anihilare a adversarilor.

In ianuarie 2019, Leeds urma sa intalneasca Derby County acasa, intr-unul dintre meciurile care se anuntau a fi esentiale in vederea stabilirii echipelor ce vor promova direct din Championship. Se bucura de acest beneficiu doar cluburile care termina pe primele doua locuri, dintr-un total de 24, asa ca lupta e una stransa si grea si poate deveni chiar mai dificila, daca vrei sa promovezi dar nu reusesti sa ocupi unul dintre primele doua locuri. Urmatoarele patru clasate disputa un play-off de promovare, ceea ce le incarca sezonul cu alte doua sau, in cazul fericit in care ajung sa dispute finala de pe Wembley, trei partide. Asa ca nu e de mirare ca echipele care isi propun promovarea vor sa o faca intr-o maniera cat mai rapida si sigura, prin clasarea pe primele doua locuri. Inaintea meciului dintre echipa lor si cei de la Leeds, oficialii lui Derby County au depistat miscari suspecte in apropierea unui teren de antrenament, iar atunci cand au verificat au descoperit ca era vorba despre un spion! Marcelo Bielsa trimisese un om care sa urmareasca antrenamentele echipei lui Frank Lampard si sa ii ofere informatii despre tactica si echipa alese de legenda lui Chelsea pentru partida de pe Elland Road.

Practica este interzisa in fotbalul britanic, iar scandalul iscat a fost unul urias. Presa britanica a dat si un nume situatiei - Spygate, iar informatiile au facut inconjurul planetei la momentul respectiv. Lampard s-a aratat absolut socat de ce a facut Bielsa si a cerut pedepsirea lui Leeds. Argentinianul, in schimb, a tratat subiectul intr-o maniera defensiva si a sustinut o conferinta de presa de 70 de minute in care a explicat jurnalistilor britanici cum spionajul este un lucru absolut normal in cultura fotbalistica sud-americana si a adaugat ca a urmarit indeaproape antrenamentele tuturor adversarilor sai din acel sezon! De altfel, Leeds a castigat de o maniera categorica meciul in fata celor de la Derby County, cu 2-0, dar asta nu a diminuat din proportiile scandalului. Din mentor si model, Bielsa se transforma intr-o figura detestabila pentru Frank Lampard, iar Leeds era cutremurata de acest scandal intr-o perioada in care lumea fotbalului o vedea drept favorita certa la promovarea directa in Premier League. English Football League, organismul care se ocupa de organizarea Championship, a amendat clubul din Yorkshire cu 200 de mii de lire sterline, insa nu au existat si consecinte sportive pentru incalcarea regulilor anti-spionaj.

Cu patru luni mai tarziu, Leeds intalnea acasa Aston Villa, o alta pretendenta la promovarea in Championship. Cu doar 20 de minute inainte de finalul meciului, la scorul de 0-0, Jonathan Kodija, fotbalistul celor de la Villa, se prabusea in jumatatea adversa. Cei de la Leeds n-au trimis mingea in afara terenului si au marcat, spre stupefactia si furia oponentilor, care au sarit la bataie! Nervii i-au cuprins si pe cei de pe bancile tehnice, iar Bielsa a intrat intr-un conflict verbal cu nimeni altul decat John Terry, aflat pe atunci la Villa! Chiar daca cele trei puncte ar fi fost esentiale pentru Leeds, Bielsa le-a ordonat jucatorilor sai sa le permita celor de la Aston Villa sa marcheze la reluarea jocului, lucru care s-a si intamplat. A fost un moment fabulos in povestea sezonului precedent de Championship, mai ales ca a consfintit si promovarea directa a celor de la Sheffield United! Ulterior, atat Villa cat si Leeds au ajuns in play-off, acolo unde Lampard s-a razbunat pe Bielsa, eliminandu-l in semifinale. Pe Wembley, au ajuns sa se dueleze Derby si Aston Villa, iar echipa din Birmingham a invins si a obtinut promovarea in Premier League.

Reprezentativ pentru toata cariera sa absolut iesita din comun, contrastul dintre cele doua situatii l-a adus pe Bielsa din nou in atentia publicului larg. Spre socul total al lui Lampard si al multor fani din Anglia, FIFA avea sa ii acorde argentinianului trofeul Fair Play pentru anul 2019! Motivatia forului a fost reprezentata de gestul acestuia de a le cere propriilor fotbalisti sa ii lase pe cei de la Aston Villa sa egaleze, intr-un moment in care victoria era esentiala pentru echipa sa. Totusi, in opinia lui Lampard, decizia FIFA a fost “ironica si ciudata”. Dincolo de premii si titluri, intamplarile din sezonul precedent si caruselul in care a fost implicat Marcelo Bielsa vor ramane multa vreme in amintirea fanilor fotbalului.