O nouă lovitură pe piața transferurilor pentru Manchester City

După oficializarea transferului lui Claudio Echeverri, un tânăr de 18 ani, care s-a remarcat la River Plate, campioana din Premier League este pe cale să-și asigure semnătura unui alt jucător de perspectivă.

Sávio Moreira de Olivieira, cunoscut sub numele de Savio, este una dintre revelațiile de la Girona, formație aflată pe locul doi în La Liga.

Dorit și de FC Barcelona, brazilianul ar fi ajuns la un acord cu gruparea din Premier League, anunță Fabrizio Romano.

Atacantul de 19 ani a jucat în 27 de meciuri pentru Girona, marcând de șapte ori și oferind șapte assisturi.

