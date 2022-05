Nottingham se pregătește pentru Premier League! Patronul anunță transferuri de top la echipă 

Patronul clubului englez de fotbal Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, a promis recrutarea unor jucători de top după ce 'pădurarii' au revenit în Premier League pentru prima oară din 1999, în urma victoriei contra lui Huddersfield Town (1-0), în finala barajului de promovare, notează Reuters.

„Este o noapte magică, nu doar pentru mine cu pentru miile şi chiar milioanele de suporteri din Regatul Unit şi din toată lumea. Aşa cum am spus acum cinci ani, noi trebuie să aducem Nottingham Forest înapoi unde îi este locul. Acum vrem mai mult. Acum am ajuns înapoi în Premier League şi vrem să urcăm cât mai sus posibil. Trebuie să oferim toată muniţia echipei cu jucători buni”, a declarat Marinakis la Sky Sports.

Marinakis, care deţine şi clubul elen Olympiakos Pireu, a preluat controlul lui Forest, dublă campioană europeană, în 2017.

Antrenorul Steve Cooper, care a preluat echipa în septembrie când era în coada clasamentului, a salutat spiritul de luptă al jucătorilor săi: „De fiecare dată când am avut o evoluţie mediocră sau o înfrângere noi am revenit. O singură dată am pierdut două meciuri la rând şi culmea ironiei au fost contra lui Huddersfield, dar ne-am revenit. Este un club magic de fotbal şi noi tocmai am reamintit lumii despre asta”.

Forest, care a eliminat-o pe Sheffield United în semifinala barajului de promovare, a fost campioana Angliei în 1978, sub bagheta lui Brian Clough şi a cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1979 şi 1980.

La finele acestui sezon din Championship, Bournemouth şi Fulham au promovat direct de pe primele două locuri, iar Forest în urma unor meciuri de baraj care au culminat cu finala disputată duminică pe Wembley.

