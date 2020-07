Norwich a renuntat definitiv la Man! Transferul anuntat de englezi

Tanarul in varsta de 22 de ani, Przemyslaw Placheta, de la Slask a fost transferat de englezi.

Norwich City nu a reusit sa ramana in primul esalon al fotbalului englez, iar din sezonul viitor va evolua in Championship. Ei au putut sa finalizez negocierile cu Przemyslaw Placheta, de la clubul Slask Wroclaw, pentru suma de 3 milioane de euro. Fotbalistul joaca ca aripa dreapta, pozitie pe care evolueaza si Dennis Man la FCSB.

In acest sezon, Placheta a jucat in 35 de partide pentru echipa poloneza, el a reusit sa inscrie 8 goluri si a oferit 5 pase decisive.

Chiar daca nu va mai ajunge in Anglia, fotbalistul aradean este dorit de clubul Monaco.

Echipa unde doar ce s-a instalat pe banca tehncica antrenorul Niko Kovac, ar fi de acord sa plateasca cele 10 milioane de euro cerute de Becali.

In acest sezon Man a reusit sa marcheze 3 goluri si a oferit 2 pase decisive.

Przemyslaw Placheta is a Norwich City player! ⚡️

The Polish winger signs on a four-year deal from Slask Wroclaw ????

???????? #PlachetaAnnounced ????????