Naționala Angliei a luat tot ce e mai bun de la campioana Manchester City! Lotul convocat de selecționerul Gareth Southgate

Atacantul echipei Chelsea, Raheem Sterling, este principalul absent din lotul de 25 al naţionalei Angliei, anunţat de selecţionerul Gareth Southgate, pentru meciurile din iunie, din preliminariile EURO 2024, contra Maltei şi Macedoniei de Nord, scrie AFP.

Atacantul cu 82 de selecţii la prima reprezentativă este "victima" sezonului extrem de slab pe care l-a avut la formaţia sa de club, aflată abia pe locul 12 în Premier League.

Ben Chilwell fiind accidentat, mijlocaşul Conor Gallagher este singurul reprezentant al lui Chelsea la naţională.

"Am avut o discuţie cu Sterling, nu este deloc mulţumit de forma sa fizică actuală, de randamentul pe care-l dă.

A avut probleme la ischiogambieri, nu crede că poate juca într-o astfel de situaţie", a spus Southgate.

Anglia va juca, în Grupa C, cu Malta, în deplasare, pe 16 iunie, şi cu Macedonia de Nord, acasă, pe Old Trafford din Manchester, pe 19 iunie.

Portari: Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal), Sam Johnstone (Crystal Palace)

Fundaşi: Harry Maguire şi Luke Shaw (Manchester United), John Stones şi Kyle Walker (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle United), Marc Guehi (Crystal Palace), Lewis Dunk (Brighton), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Tyrone Mings (Aston Villa)

Mijlocaşi: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Conor Gallagher (Chelsea), Declan Rice (West Ham), Jordan Henderson (Liverpool), Kalvin Phillips (Manchester City), Eberechi Eze (Crystal Palace)

Atacanţi: Phil Foden şi Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), Bukayo Saka (Arsenal), Marcus Rashford (Manchester United), James Maddison (Leicester City), Callum Wilson (Newcastle United).

Here we go.

Your #ThreeLions squad for June! ????????????????????????????