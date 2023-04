Nababii de la Newcastle împrăștie banii! Transferul spectaculos pregătit

Newcastle a declanșat ofensiva pentru a achiziționa un jucător cotat la 25 milioane de euro. Newcastle speră să obțină calificarea în Champions League și vrea să întărească echipa pentru sezonul viitor. Bogații din Premier League sunt foarte aproape de a-l lua pe Raphinha de la FC Barcelona, însă nu se opresc.

Newcastle și-a propus să-l transfere pe fotbalistul scoțian Kieran Tierney pe o sumă de 30 de milioane de lire sterline, scrie presa britanică.

În vârstă de 25 de ani, Tierney mai are contract cu Arsenal până pe 30 iunie 2026, însă forța financiară a celor de la Newcastle ar putea destrăma planul "tunarilor" de a-l ține pe fundașul stânga.

La această oră, Newcastle joacă împotriva celor de Tottenham Hotspur.

???? Newcastle are confident they can complete a £30m deal to sign Arsenal defender Kieran Tierney this summer.

(Source: Sun on Sunday) pic.twitter.com/ZnYconUOwq