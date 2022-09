Atacantul brazilian este așteptat în Marea Britanie în cursul zilei de marți, unde va semna cu cei de la Wolverhampton, anunță jurnalistul David Ornstein de la The Athletic.

Totul este pus la punct pentru transferul atacantului de 33 de ani, care va efectua vizita medicală și va semna cu gruparea de pe Molineux.

???? EXCL: Diego Costa is being flown in by Wolverhampton Wanderers + expected at the club on Tuesday - actually not for a trial but to have medical tests & if everything is ok the plan is for the 33yo striker to sign for #WWFC as a free agent @TheAthleticUK https://t.co/claxTGasNU