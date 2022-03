Momente incredibile în Premier League! Un fan s-a legat de bara porții în timpul meciului: "N-am văzut niciodată așa ceva"

Partida a fost întreruptă în minutul 48, la scorul de 0-0, după ce un suporter a pătruns pe teren și s-a legat de bara porții lui Asmir Begovic.

Mai mulți stewarzi au intrat pe teren și au încercat să taie obiectul de tipul unui fermoar cu care fanul s-a legat de stâlpul porții.

După aproximativ șapte minute, forțele de ordine au reușit să îl elibereze pe suporter cu ajutorul unor clești și l-au scos în afara stadionul, în ciuda faptului că bărbatul s-a împotrivit.

