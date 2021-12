Momente de panică la Watford - Chelsea! Un suporter a suferit un stop cardiac în tribune 

Meciul a fost întrerupt după un moment de panică în tribune, când un suporter a suferit un stop cardiac și a avut nevoie de intervenția medicilor. Staff-ul medical al gazdelor a intervenit imediat și a sărit în ajutorul victimei, care a fost stabilizat în câteva minute.

Meciul a fost întrerupt în acest timp, iar jucătorii s-au retras la vestiare, iar imediat după ce fanul a fost preluat de specialiști, partida s-a reluat și s-a încheiat cu victoria lui Chelsea, 2-1.

The players have returned to the field in preparation of play resuming.

Our thoughts are with the fan – who had a cardiac arrest but has now been stabilised – and all those affected.

Thank you to the medical staff, players and fans for their quick response. ???? pic.twitter.com/wa3QfyF0Em