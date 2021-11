Gestul incredibil făcut de Solskjaer la finalul umilinței cu Watford. Fernandes i-a luat apărarea în fața fanilor 

La finalul partidei, Ole Gunnar Solskjaer s-a dus să-și ceară scuze fanilor, în timp ce aceștia îl fluierau copios. A fost momentul în care Bruno Fernandes le-a făcut un semn suporterilor cu degetul că nu este în regulă cum procedează, lăsând să se înțeleagă că vina este a tuturor.

După această înfrângere, Manchester United a rămas pe locul șapte în Premier League, cu 17 puncte din 12 etape, în timp ce Watford a urcat pe poziția a 16-a, cu 13 puncte, depărtându-se de zona retrogradării.

Ole Gunnar Solskjær holds his hands up to the away Manchester United fans after they're thrashed 4-1 at Watford pic.twitter.com/pTzaPHjh2l