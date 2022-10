Echipa engleză Manchester United a învins duminică, în deplasare, pe Everton, într-un meci al etapei a zecea din Premier League. Golul victoriei a fost înscris de Cristiano Ronaldo, aflat la reuşita cu numărul 700 la echipele de club.

La celebrare, starul portughez nu a mai folosit celebrul "Siuuuu!", în schimb s-a bucurat alături de Marcus Rashford și Antony, cu ochii închiși, captele pe spate și degetele încrucișate.

"Putem dezvălui acum că celebrarea lui Ronaldo a fost o glumă cu colegii săi, evidențiind legăturile puternice dintre jucătorii din echipa lui Erik ten Hag.

Cristiano Ronaldo se asigură că are grijă de el și se asigură că este întotdeauna în cea mai bună stare posibilă, ceea ce implică în mod natural ore de muncă la antrenamente și în sala de fitness", se arată în mesajul transmis de "diavolii roșii".

