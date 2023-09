Mikel Arteta a folosit doar cuvinte la superlativ să-l descrie! "M-a surprins"

Retras din activitatea fotbalistică în 2016, Mikel Arteta și-a început cariera de antrenor ca secund la Manchester City (iulie 2016 - decembrie 2019), iar de când a părăsit banca „cetățenilor”, antrenează echipa la care a devenit o legendă, Arsenal.

În iulie 2023, Arsenal și-a golit conturile și l-a achiziționat pe Declan Rice de la West Ham, pentru 116 milioane de euro, moment în care site-urile de specialitate îl apreciau la 90 milioane.

De când a ajuns la Arsenal, internaționalul englez a bifat șapte meciuri și a reușit să înscrie într-o situație, înregistrând aproximativ 600 de minute în echipamentul „tunarilor”.

Mikel Arteta a vorbit despre Declan Rice și a subliniat că fotbalistul e foarte natural în teren și tot ce face e extraordinar. De asemenea, tehnicianul a precizat că a rămas surprins de englez.

„Declan Rice e extraordinar. M-a surprins cât de repede a reușit să se adapteze. A fost extrem de natural în ultimele sezoane. Acum o face pentru noi într-o manieră extraordinară”, a precizat Mikel Arteta, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

