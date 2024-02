Mauricio Pochettino dezvăluie: ”Am primit un mesaj din partea acționarilor”

Pentru londonezi, aceasta a fost a doua înfrângere la rând în campionat. Echipa lui Mauricio Pochettino a ajuns pe locul 11, după ce în sezonul precedent a ratat prezența în cupele europene.

Chiar dacă s-a zvonit că Chelsea i-ar fi pregătit deja înlocuitor, Pochettino beneficiază în continuare de suportul conducerii.

Antrenorul a dezvăluit, la ultima sa intervenție, că a primit un mesaj încurajator din partea acționarilor echipei.

”Am primit un mesaj foarte bun după meciul cu Wolves din partea acționarilor. Suntem toți împreună în asta”, a spus Pochettino.

???? Pochettino: “I received a very good text after the game against Wolves from the owners. We’re all together in this!”. pic.twitter.com/DdwEebYwGi