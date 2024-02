Chelsea i-a pregătit deja înlocuitor lui Mauricio Pochettino

Londonezii au pierdut categoric pe teren propriu în fața celor de la Wolverhampton, scor 2-4, iar imediat după meci au apărut zvonuri legate de o nouă schimbare la nivelul băncii tehnice.

”Instalat” la începutul acestui sezon, Mauricio Pochettino (51 de ani) nu a avut impactul dorit de șefii lui Chelsea. După ce în sezonul precedent gruparea de pe Stamford Bridge a ratat prezența în cupele europene, acum londonezii sunt pe locul 11, departe de obiectiv.

Favorit pentru preluarea băncii tehnice a lui Chelsea ar fi Xabi Alonso, antrenorul care face senzație la Bayer Leverkusen, liderul-surpriză din Germania. Potrivit SportsZone, spaniolul ar fi pe placul lui Behdad Eghbali, unul dintre patronii clubului, care ar vrea să-l aducă imediat la echipă.

???? Chelsea’s owners are potentially considering a change of manager and Xabi Alonso is liked by Behdad Eghbali, who is willing to bring in the Spaniard immediately.

(Source: @SportsZone__) pic.twitter.com/r7Tj1Z41xy