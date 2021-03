Manchester United vrea sa dea o super lovitura pe piata transferurilor! Starul lui Mourinho, dorit pe Old Trafford 

Razboi pe inima Stelei! STEAUA - FCSB 2, LIVE VIDEO EXCLUSIV ONLINE PE WWW.SPORT.RO, SAMBATA DE LA ORA 15:00

Gruparea de pe Old Trafford e in cautare de atacant, iar cum pista Erling Haaland este foarte dificila, toata Europa fiind cu ochii pe norvegian, englezii s-au reorientat si vor sa transfere de la o rivala. Conform The Sun, Ole Gunnar Solskjaer i-a anuntat pe sefii lui United ca nu se va mai baza pe Martial din sezonul viitor, iar antrenorul ar vrea sa-l aduca ca inlocuitor pe Harry Kane, golgheterul lui Tottenham.

In lotul echipei de pe Old Trafford se mai afla si Edinson Cavani, insa atacantul uruguayan nu este printre favoritii antrenorului, iar jucatorul se pare ca va pleca in vara. Pentru aducerea lui Kane, United va trebui sa negocieze cu unul dintre cei mai duri patroni din fotbal, Daniel Levy. Proprietarul lui Tottenham este recunoscut in lumea sportului pentru incapatanarea de care da dovada cand vine vorba de vanzarea de fotbalisti, iar echipa antrenata de Solskjaer ar trebui sa scoata minim 100 de milioane de euro pentru atacantul englez, dupa estimarea jurnalistilor din Marea Britanie.

Manchester United este pe locul doi in Premier League, la 14 puncte de liderul Manchester City, care are si un meci mai mult disputat, insa lupta pentru titlul de campioana pare jucata, avand in vedere forma de senzatia pe care rivalii au avut-o in acest sezon, castigand 16 din ultimele 17 meciuri disputate in campionat.