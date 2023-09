Manchester United a plătit 85 de milioane de euro pentru el, dar nici măcar nu mai joacă: ”De asta nu l-am luat”

După meci, antrenorul Erik ten Hag a fost întrebat despre situația lui Jadon Sancho (23 de ani), atacantul care nu a fost inclus în lot pentru partida de pe Emirates Stadium.

Englezul a fost transferat de Manchester United în 2021 de la Borussia Dortmund pentru 85 de milioane de euro, iar acum a evoluat în trei meciuri din postura de rezervă în Premier League.

Întrebat despre situația lui Sancho, antrenorul olandez s-a limitat să spună că extrema stângă nu s-a ridicat la un nivel bun la antrenamentele echipei.

„Jadon Sancho? Pe baza performanțelor de la antrenamente, nu l-am selectat. Trebuie să fii la un anumit nivel în fiecare zi la Manchester United. De asta nu a fost selectat pentru acest meci”, a spus Erik ten Hag.

Ten Hag: “Jadon Sancho out? Based on performance on training we didn't select him”. ???????? #MUFC

“You have to reach the level every day at Manchester United. That’s why in this game he wasn't selected”. pic.twitter.com/vx28RBbHLw