Manchester City sparge banca și mai face o mutare pe finalul perioadei de transferuri

Manchester City i-a adus în această vară pe Josko Gvadiol de la Red Bull Lepzig, pentru 90 milioane de euro, și pe Mateo Kovacic de la Chelsea, pentru 29.1 milioane de euro.

Dar chiar și așa, „cetățenii” vor să mai efectueze o mutare până se încheie perioada de transferuri. Conform informațiilor oferite de Fabrizio Romano, Manchester City a pus ochii pe Jeremy Doku.

Belgianul are 21 de ani și se află la Rennes din octombrie 2020. Cotat la 28 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, Jeremy Doku, decarul francezilor, ar mai avea contract cu echipa până la finalul sezonului 2024/25.

Fabrizio Romano a mai scris pe Twitter că Manchester City pregătește între 55 și 60 milioane de euro pentru Jeremy Doku. Astfel, conducerea de pe Etihad a început negocierile deja cu Rennes.

EXCL: Man City, advancing on Jeremy Doku deal as new verbal proposal close to €55/60m package is being discussed with Rennes ???????? #MCFC

There’s competition but City hope to reach an agreement with Rennes this week — after green light on player side since beginning of August. pic.twitter.com/kLRoWL1BDw