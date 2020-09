Manchester City, in cautarea fundasului perfect! Catatenii arunca 55 de milioane pentru un jucator de la Benfica

Manchester City s-a inteles cu Ruben Dias, jucator care evolueaza pentru Benfica, potrivit antrenorului echipei portugheze care a confirmat acest lucru.

Internationalul portughez in varsta de 23 de ani a fost integralist in victoria cu 2-0 in fata lui Moreirense si a reusit sa marcheze un gol. Dupa meci, antrenorul Jorge Jesus, a recunoscut ca jucatorul sau este foarte aproape sa semneze cu echipa lui Pep Guardiola.

"Aproape sigur a fost ultimul lui meci aici. In fotbal nu se stie niciodata, totul se poate schimba in ultima secunda, dar nu cred ca va fi cazul. E un jucator de care ne pare rau ca ne despartim. Am si eu o parte din vina pentru plecarea sa, care are legatura cu eliminarea din preliminariile Ligii Campionilor. E singurul cu o cota ridicata din lot. Va fi un jucator bun", a declarat Jesus pentru As.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, City va plati 55 de milioane plus Nicolas Otamendi, care va fi trimis la Benfica. Ruben Dias a fost titular in ultimii 2 ani in Nationala Portugaliei, alaturi de care a reusit sa castige Liga Natiunilor. El este un produs al academiei de la Benfica. Dias a fost promovat la echipa mare in 2017, iar de atunci a reusit sa stranga pentru seniori 147 de meciuri, a inscris 12 goluri si a oferit 6 pase decisive.