GOOOOOL STANCIU! In plin scandal la Sparta Praga, Stanciu a reusit un gol FANTASTIC din lovitura libera! Cum a putut sa traga

Nicolae Stanciu a marcat intr-o partida amicala a celor de la Sparta.

Dorit in Egipt in aceasta iarna, Nicolae Stanciu ramane cel putin pentru moment la Sparta Praga si impresioneaza in partidele amicale. Stanciu a creat faza primului gol si apoi a marcat pentru 2-0 in victoria cu 3-1 in fata celor de la Ceske Budejovice.



Stanciu a fost pe teren doar in prima repriza, in timp ce Florin Nita a fost introdus la pauza. Alexandru Chipciu si Bogdan Vatajelu nu au fost convocati pentru acest meci. Sparta Praga va mai juca in cantonamentul din Spania cu Mol Vidi, Dalian Yifang si Dinamo Kiev.