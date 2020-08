Harry Maguire, condamnat dupa BATAIA din Grecia! Caz incredibil: selectionerul i-a retras convocarea la nationala!

Harry Maguire a fost condamnat la un an si 9 luni de inchisoare dupa scandalul in care a fost implicat in Mykonos.

Potrivit BBC Sport, tribunalul grec l-a gasit vinovat pe fotbalist pentru asalt in forma agravata, tentativa de mituire, violenta si insulte aduse angajatilor publici.

El a primit 21 de luni si 10 zile de inchisoare, insa pedeapsa ar putea sa fie transformata in amenda penala, el urmand a scapa de zilele intre gratii.

Nefiind impacat cu sentinta primita, capitanul lui Manchester United a reactionat imediat, declarandu-se increzator in faptul ca isi va putea demonstra nevinovatia.

"In urma acestui verdict, am solicitat avocatilor mei sa faca apel la sentinta. Raman increzator si vreau sa-mi demonstrez nevinovatia in acest caz in care familia si prietenii mei sunt victimele", a declarat Maguire.

Oficialii lui United i-au sarit in ajutor, notand intr-un comunicat ca il sustin pentru a obtine sansa la un proces corect.

"Acuzarea a prezentat acuzatiile si probele in acest caz cu o zi inainte de proces, iar apararea a avut putin timp la dispozitie. De asemenea, cererea ca infatisarea sa fie amanata a fost respinsa.

Avand in vedere dovezile care arata ca acuzatiile nu sunt reale, avocatii lui Harry Maguire vor face apel pentru un proces corect si complet", au scris reprezentantii clubului de pe Old Trafford, intr-un comunicat de presa.

Harry Maguire era convocat la echipa nationala a Angliei pentru partidele din Nations League, contra celor din Danemarca si Islanda. Selectionerul englezilor, Gareth Southgate, a anuntat ca acesta a fost exclus din lot, la doar cateva ore dupa ce numele sau a aparut pe lista jucatorilor chemati la nationala.

