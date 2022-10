Lovitura pusă la cale pentru ”granzi” de cel mai bogat club din lume! Planul șeicilor de la Newacastle

Chiar dacă actualul angajament este valabil până în 2026, brazilianul pe care Newcastle l-a transferat de la Lyon în ianuarie, pentru 42 de milioane de euro, a impresionat într-un timp foarte scurt pe St. James Park, motiv pentru care conducerea clubului se gândește să-i ofere un nou contract.

Newcastle e gata să-i propună lui Guimaraes o nouă înțelegere, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, cu un salariu mai mare.

Newcastle are planning to offer Bruno Guimarães a new contract very soon, including salary increase as part of the negotiation as many top clubs are monitoring him after super performances. ???????? #NUFC

"We don't want to sell him", Dan Ashworth said in the last hours about Bruno. pic.twitter.com/4RgTt4uIpw