Newcastle a bătut palma pentru un transfer! Jucătorul e așteptat să facă vizita medicală

Garang Kuol (18 ani), un portar australian de la Central Coast, s-a înțeles deja cu Newcastle, iar în următoarea perioadă este așteptat pentru a face vizita medicală în Marea Britanie.

Kuol s-a înțeles cu cei de la Newcastle în privința contractului său și va fi cedat sub formă de împrumut de actuala sa echipă, scrie jurnalistul Fabrizio Romano.

Newcastle are set to sign Australian talented striker Garang Kuol [2004], medical scheduled in UK — there’s an agremeent with Aussie A league club Central Coast Mariners. ⚪️⚫️???????? #NUFC

Personal terms are also agreed with Kuol — he will go on loan as called by @SkySports_Keith. pic.twitter.com/6L5pkA0kl1