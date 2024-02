Lovitură pentru Pep Guardiola și Manchester City: trei jucători s-au accidentat!

Chiar dacă este aproape de o calificare în faza următoare a competiției, Manchester City a primit o veste proastă. Pep Guardiola a anunțat, imediat după meci, că nu poate conta pe unul dintre jucătorii săi preferați.

Croatul Josko Gvardiol (22 de ani), transferat în vară pentru 90 de milioane de euro de la RB Leipzig, va fi indisponibil pentru o perioadă de ”2-3 săptămâni”, anunță antrenorul catalan.

În aceste condiții, sunt șanse ca Gvardiol să fie la dispoziția lui Guardiola pentru returul programat pe 6 martie, dar va rata, aproape sigur, meciurile din campionat cu Chelsea (acasă), Brentford (acasă) și Bournemouth (deplasare).

În plus, Bernardo Silva (29 de ani) și Jack Grealish (28 de ani) ar fi suferit și ei niște accidentări.

”Josko Gvardiol va fi indisponibil pentru 2-3 săptămâni după ce a suferit o leziune la ligamentul gleznei. Bernardo a primit o lovitură puternică la gleznă, iar Jack Grealish se pare că are o accidentare musculară”, a spus Guardiola, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.

Până la returul programat pe 6 martie cu FC Copenhaga, Manchester City se luptă pentru poziția de lider din Premier League. După 23 de etape, campioana Europei este pe locul doi, cu 52 de puncte, la două puncte în spatele liderului Liverpool, dar cu un meci în minus.

Arsenal este pe locul trei, la egalitate de puncte cu Manchester City, după patru victorii consecutive în Premier League.

???????? Pep Guardiola: “Josko Gvardiol will be out for 2/3 weeks due to an ankle ligament injury”.

“Bernardo got a big knock in his ankle, Jack Grealish looks like muscular injury”.

“Kovacić is ready to return”. ???????????? pic.twitter.com/LgNFn4y8nJ