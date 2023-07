Liverpool, pe cale să își piardă căpitanul: "Salariu de patru ori mai mare!"

Jurnaliștii de la The Athletic anunță că Henderson este tentat să accepte oferta clubului Al Ettifaq, din Arabia Saudită, care a fost preluată recent de legenda lui Liverpool, Steven Gerrard. Mijlocașul englez mai are doi ani de contract cu formația de pe Anfield Road, iar acum este așteptat să ia o decizie.

La Al Ettifaq, Henderson ar încasa un salariu de patru ori mai mare decât la Liverpool, iar căpitanul "cormoranilor" ar fi atras și de ideea de a lucra sub comanda lui Steven Gerrard. În cazul în care Henderson va accepta oferta, cluburile trebuie să ajungă la un acord privind suma de transfer.

Jordan Henderson joacă la Liverpool de 12 ani. Mijlocașul a primit banderola de căpitan în 2015, după plecarea lui Steven Gerrad de la echipă, iar până în prezent a strâns 492 de meciuri în tricoul grupării de pe Anfield.

Totuși, britanicii subliniază un posibil obstacol din calea tranferului: "Henderson, un lider atât la Liverpool cât și la naționala Angliei, a fost unul dintre cei mai vocali jucători care au susținut comunitatea LGBTQI+, însă homosexualitatea este interzisă în Arabia Saudită".

Al Ettifaq, locul 7 în ultimul sezon din Arabia Saudită, nu a oficializat niciun transfer în această fereastră de mercato. Printre cei mai importanți jucători din lotul actual se numără atacantul suedez Robin Quaison (29 de ani), mijlocașul turc Berat Ozdemir (25 de ani) și extrema braziliană Vitinho (29 de ani).

