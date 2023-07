Stevie is busy! Gerrard ia un star din Premier League în Arabia Saudită

Steven Gerrard, antrenorul lui Al-Ettifaq, intenționează să îl convingă pe Jordan Henderson, mijlocașul de la Liverpool, în vârstă de 33 de ani.

Căpitanul echipei de la Anfield mai are doi ani de contract cu Liverpool și e în continuare om de bază al naționalei Angliei, condusă de Gareth Southgate. Ca multe alte cluburi din Arabia Saudită, Al-Ettifaq și-a configurat un plan măreț de transferuri, cu nume mari incluse în strategia clubului, iar Jordan Henderson poate deveni primul și, în aceelași timp, primul transfer al fostului antrenor de la Aston Villa.

Vara aceasta multe vedete a fotbalului se alatură ligii de fotbal saudite. Munții de bani oferiți de șeici au reușit să convingă nenumărate vedete:

Karim Benzema, ultimul câștigator al Balonului de Aur, s-a alăturat echipei Al Ittihad, pe un contract uimitor, până în anul 2025, pe un salariu anual de 200 de milioane de euro.

N’Golo Kante, fostul mijlocaș al lui Chelsea, se alătură fostului său coleg, la Al Ittihad, până în anul 2025, cu un salariu anual de peste 50 de milioane de euro.

Cristiano Ronaldo are Al Nassr un salariu în jur de 200 de milioane de euro pe sezon.

Jordan Henderson a înscris trei goluri în 77 de selecții pentru naționala Angliei. Crescut la academia lui Sunderland, Jordan Henderson (1,87 m) joacă din 2011 la FC Liverpool. Căpitanul de pe Anfield poate îndeplini orice rol din linia de mijloc.

Steven Gerrard nu a mai antrenat din noiembrie 2022, atunci când a fost concediat de echipa engleză Aston Villa. Al-Ettifaq a încheiat sezonul trecut pe locul 7 în Saudi Pro League, iar de-a lungul existenţei sale a fost antrenată şi de tehnicieni din România, printre care numără Ioan Andone şi Gheorghe Mulţescu.

Articol scris de Aris AGNANTIS

???? 492 Games

⚽ 33 Goals

???? 61 Assists

???? Premier League

???? Champions League

???? FA Cup

???? Carabao Cup

???? Super Cup

???? Club World Cup

???? Community Shield

???? FWA Footballer Of The Year

???? Liverpool Fans' Player of the Season

Jordan Henderson. Liverpool Legend ❤ pic.twitter.com/TDTLnfchxx