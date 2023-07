Fostul fotbalist legendar al lui Liverpool a rămas liber de contract în octombrie 2022, după ce s-a despărțit de Aston Villa, echipă la care a stat un an. Gruparea din prima ligă a Arabiei Saudite, Al-Ettifaq, a anunțat oficial numirea englezului în funcția de antrenor principal.

Steven Gerrard a fost prezentat cu ajutorul unui clip special montat, în care era prezentat orașul Liverpool și imagini memorabile din cariera de jucător a acestuia. Ulterior au prezentat și imagini cu Gerrard antrenor, iar la final au confirmat numirea sa.

„Aici este sursa legendelor. Suntem încântați să anunțăm numirea lui Gerrard ca antrenor al lui Al-Ettifaq”, se arată în comunicat.

Official, completed. Steven Gerrard has been appointed as new head coach of Etiffaq. ???????????????????????????????????? #SaudiLeaguepic.twitter.com/NKLYsuL1HX