Liverpool, oferta pentru noul Salah! 40 de milioane pregatite pentru unul dintre starurile de la Euro

Liverpool se pregateste pentru un nou atac la titlul din Anglia

Conform Sky Germania, echipa antrenata de Jurgen Klopp il doreste pe Donyell Malen, iar discutiile dintre Liverpool si PSV au inceput deja.

Atacantul olandez a avut un sezon de exceptie in Olanda, cu 19 goluri si 8 pase decisive, si este unul dintre oamenii remarcati la Euro.

PSV cere 40 de milioane de euro, cat a costat si Salah cand a fost transferat de la Roma. Liverpool are nevoie sa se intareasca in atac, mai ales ca ii va pierde pentru o buna perioada de timp atat pe Salah cat si pe Mane in iarna, cand acestia vor participa la Cupa Africii pe Natiuni