Liverpool, calificare dramatică în semifinalele Cupei Ligii Angliei, fără Salah și Mane. Ce a făcut Jurgen Klopp la pauză

Partida dintre Liverpool și Leicester a fost una spectaculoasă, iar după primele zece minute deja se marcaseră trei goluri, scorul fiind 2-1 pentru gazde.

Până la pauză, acestea și-au mărit avantajul datorită reușitei lui Maddison, însă formația antrenată de Jurgen Klopp a revenit, golul egalizator fiind marcat în prelungiri de către Minamino.

Fără Sane și Salah, plecați la Cupa Africii, și cu numeroși jucători accidentați sau infectați cu COVID-19, Caoimhin Kelleher a fost eroul "cormoranilor", reușind să apere două lovituri de departajare.

"La pauză le-am spus băieților că au jucat bine, exceptând greșelile făcute la goluri. Le-am explicat că trebuie să joace mai mult în jumătatea asversă. Schimbările au ajutat, băieții au fost minunați, mi-a plăcut foarte mult", a declarat Jurgen Klopp după meci.

Kelleher - Bradley, Gomez, Koumetio, Tsimikas - Henderson, Morton, Oxlade-Chamberlain - Minamino, Firmino, Williams

Diogo slotting us into the semi-finals ????

Look at those celebrations ❤ pic.twitter.com/Ebj6OCZMVf