Liverpool a rezolvat primul transfer al verii! 70 de milioane de euro și contract până în 2028

”Cormoranii” au nevoie de întăriri după ce au pierdut patru jucători în această vară. Roberto Firmino, Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain și James Milner au plecat de pe Anfield, în timp ce Arthur, împrumutat de la Juventus, se va întoarce la gruparea torineză.

După un sezon dezamăgitor, în care a ratat Liga Campionilor, Liverpool s-a mișcat repede și a rezolvat transferul lui Mac Allister de la Brighton.

Argentinianul a semnat un contract valabil pânăî în 2028, iar ”cormoranii” vor plăti aproximativ 70 de milioane de euro pentru transferul fotbalistului, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

Este de așteptat ca, în următoarele zile, sud-americanul să facă vizita medicală și să semneze cu noua sa echipă.

Alexis Mac Allister e cotat la 42 milioane de euro și va fi un element cheie în perioada de mercato de vară pentru Liverpool. „Cormoranii” au mare nevoie de intăriri în compartimentul median, iar mijlocașul central argentinian ar putea fi omul potrivit, la momentul potrivit pentru trupa din Merseyside.

